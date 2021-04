Leïla Bekhti et Benoît Poelvoorde jouent aux super-héros dans « Comment je suis devenu super-héros », le 9 juillet prochain sur Netflix — Shanna Besson / Warner Bros France

Tout d’abord prévu en salle le 14 octobre 2020, puis décalé à décembre, avril puis mai, Comment je suis devenu super-héros sortira finalement le 9 juillet… sur Netflix. On sait que des centaines de films attendent chez les distributeurs la réouverture des cinémas, et qu’il n’y aura pas de la place pour tout le monde. Des discussions avec les plateformes de streaming ont ainsi été engagées, avec par exemple Madame Claude sorti le 2 avril sur Netflix, et maintenant le film de super-héros français signé Douglas Attal.

Si ce deal le prive de grand écran, il pourrait avoir une belle carrière à l’étranger, et plus encore aux Etats-Unis, « le pays des super-héros ». Pas de combats dantesques dans Comment je suis devenu super-héros (quoi que), mais l’histoire du flic Moreau (Pio Marmaï) qui enquête sur une mystérieuse substance dans un monde où les superpouvoirs et les surhommes sont une réalité. Avec également Benoît Poelvoorde en super papy !