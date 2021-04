Michael Keaton dans Batman. — Rex/Richard Shotwell/AP/SIPA

La rumeur court depuis des semaines, des mois, le film The Flash d’Andrés Muschietti verrait le super-héros le plus rapide du monde se battre aux côtés de Batman… et Batman. En effet, Ben Affleck et Michael Keaton y reprendraient ensemble leurs rôles du vigilante, ouvrant ainsi la porte au multivers de DC. S’il n’y a encore aucune annonce officielle pour Ben Affleck, le tournage vient de commencer et… Michael Keaton est au casting ! L'acteur a longtemps hésité à cause du Covid, mais le site américain TheWrap a eu confirmation auprès de son agence qu’il participait bien au projet.

Michael Keaton enfile donc à nouveau le costume de Batman, 30 ans après les deux films réalisés par Tim Burton. Pourquoi ? Librement adapté du comics Flashpoint, le nouveau film voit Barry Allen, toujours incarné par Ezra Miller, remonter le temps pour éviter la mort de sa mère, et créer par accident un univers parallèle protégé par un Batman vieillissant.