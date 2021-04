Indiana Jones — Lucasfilm

Depuis la sortie du Royaume du crâne de cristal en 2008, les fans d' Indiana Jones attendent un nouveau film, pour le plaisir de retrouver Harrison Ford en aventurier, et pour, avouons-le, laver l’affront de ce quatrième épisode. Longtemps en developpment hell comme on dit à Hollywood, le cinquième Indiana Jones devient de plus en plus une réalité. Et beaucoup de choses ont changé.

Si Harrison Ford reprend une nouvelle et sûrement dernière fois le lasso à 78 ans, Steven Spielberg lâche la caméra, au profit de James Mangold, réalisateur de Copland et Logan. Il a écrit le scénario avec les frères Jez and John-Henry Butterworth, avec qui il a déjà collaboré sur Le Mans 66.

Mads Mikkelsen rejoint le casting

Impossible d’en savoir plus sur l’histoire, et il n’est pas sûr les scénaristes aient gardé quoi que ce soit du travail déjà effectué par David Koepp (Indiana Jones 4), Jonathan Kasdan, fils de Lawrence Kasdan (Les Aventuriers de l’arche perdue), ou encore Dan Folgelman (la série This is Us). Seules certitudes, les premiers castings, à savoir l’annonce (surprise) de Phoebe Waller-Bridge dans le premier rôle féminin, ainsi que celle (moins surprise) de Mads Mikkelsen en méch… Ah non, son rôle est encore secret.

Tout le monde croise les doigts pour que le tournage puisse commencer cet été, pour une sortie datée au 29 juillet 2022 pour les Etats-Unis. Si cet Indiana Jones 5 sera sûrement le dernier pour Harisson Ford, et peut-être aussi pour le compositeur John Williams, Disney, qui a racheté la licence en 2012, ne compte pas s’arrêter là.