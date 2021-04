Jim Carter dans «Downton Abbey» de Michael Engler — Universal Pictures

Il était quasi sûr que le film Downton Abbey, sorti en 2019, allait avoir le droit à une suite. Le créateur de la série Julian Fellowes était partant, Michelle Dockery et le reste du casting aussi, et on parlait même de Nathalie Bay pour une guest star, dans le rôle d’une amie de l’inénarrable Lady Violet Crawley. C’est maintenant officiel, comme le confirment le journal Variety et le distributeur Universal, Downton Abbey 2 sortira dans les salles à Noël, avec bien sûr le casting original, mais également de nouvelles recrues : Nathalie Bay donc, ainsi que Hugh Dancy, Laura Haddock et Dominic West.

Un remède idéal à la crise actuelle et à la morosité ambiante

Si Julian Fellowes écrit toujours le scénario, le film ne sera pas réalisé par Michael Engler comme le premier, mais par Simon Curtis (My Week with Marylin). Le producteur Gareth Neame envisage cette suite comme un remède idéal en ces temps difficiles : « Après une année très difficile avec tant d’entre nous séparés de nos familles et de nos amis, c’est un immense réconfort de penser que des temps meilleurs sont à venir et que Noël prochain, nous retrouverons les personnages tant aimés de Downton Abbey ».