Le film « Annette » de Leos Carax, avec Marion Cotillard et Adam Driver, ouvrira le prochain festival de Cannes le 6 juillet 2021 — CG Cinema / UGC Distribution

« Une expérience de cinéma absolue. » Le distributeur UGC ne mâche pas ses mots pour promouvoir Annette, la comédie musicale de Leos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver. En ces temps de salles fermées, on le comprend, on veut tous et toutes retrouver l’expérience du cinéma. Très attendu, le nouveau film du réalisateur de Holy Motors et des Amants du Pont Neuf ouvrira le prochain festival de Cannes le 6 juillet, date à laquelle il doit également sortir en salle.

Le retour de l’enfant terrible du cinéma français

Annette raconte l’histoire de Henry, un comédien de stand-up, et d’Ann, une cantatrice de renommée internationale. Sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, bouleversera leur vie. Le film a été réalisé sur une idée originale du duo américain Sparks, figure de la musique alternative depuis les années 1970, qui signe aussi la bande originale.

« Visionnaire et énigmatique, Leos Carax a signé quelques-unes des plus belles scènes du cinéma français de ces 35 dernières années, à travers une filmographie qui n’a cessé de montrer sa maîtrise de la mise en scène, souligne le festival de Cannes dans un communiqué. Génie poétique à l’imagination débordante, l’enfant terrible du cinéma français a l’habitude de renverser les codes et les genres pour inventer un monde peuplé de visions et de fantômes. »