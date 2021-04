VOD Le lézard japonais et le gorille américain se confrontent l’un à l’autre dans « Godzilla vs Kong », disponible à partir de jeudi en achat digital

Le choix de Caro: Pourquoi l'affrontement « Godzilla vs Kong » plait toujours — 20 Minutes

« Godzilla vs Kong » orchestre la guerre entre deux stars du « MonsterVerse ».

Le film a fait un carton à l’étranger avant de sortir en VOD sur le territoire français.

Il sera peut-être aussi distribué dans les salles françaises à leur réouverture.

Godzilla vs Kong d' Adam Wingard, c’est tout ce qu’on attend d’un film de monstres. Les deux titans bien connus s’opposent une nouvelle fois gaillardement, menaçant de détruire la Terre dans ce divertissement disponible en VOD dès jeudi.

Adam Wingard plonge son histoire dans le MonsterVerse, ce lieu imaginaire qui réunit de nombreuses grosses bestioles telles que les deux héros surdimensionnés du titre et Mechagodzilla. De brèves apparitions d’autres stars monumentales dont nous vous laissons la surprise sont également fort réjouissantes. « J’ai traité Godzilla et Kong comme s’ils étaient de vrais personnages avec ces sentiments et non des accessoires qui ne servent que de prétexte à des bagarres », précise le réalisateur dans le dossier de presse.

Choisir son camp, en digital ou en salle

Les affrontements entre les titans offrent de grands moments de réjouissance tandis que les deux personnages incarnés par Alexander Skarksgard et Rebecca Hall comptent les points en espérant que notre planète survivra au choc. Les amoureux de bébêtes peineront à choisir leur camp entre ces énormes stars, l’une velue, l’autre écailleuse, bien résolues à en découvre. « Je n’y suis jamais parvenu car chacun à des qualités qui lui sont propres », insiste le réalisateur.

Sorti en mars, simultanément au cinéma et sur plateformes dans certains pays, Godzilla vs Kong y a fait un carton réussissant le plus beau score depuis le début de la pandémie. Il a déjà raflé près de 400 millions de dollars dans le monde entier. Si Warner envisage de le sortir aussi dans les salles françaises dès qu’elles seront rouvertes, la VOD constitue le seul moyen légal de déguster l’affrontement sans plus attendre.