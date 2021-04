COURSE Universal a dévoilé la date de sortie en France et une bande-annonce explosive de « Fast & Furious 9 »

Vin Diesel et John Cena dans le neuvième volet de la saga « Fast & Furious ». — Universal Pictures

La sortie du dernier volet de la saga automobile a été repoussée à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Universal France a révélé lundi que le neuvième épisode de la saga Fast & Furious va sortir le 14 juillet en France et a dévoilé ce mercredi une nouvelle bande-annonce.

Pour ce nouvel opus, Vin Diesel reprend le volant dans le rôle de Dom Toretto, tout comme Michelle Rodriguez dans celui de Letty Ortiz. Charlize Theron et Helen Mirren font leur retour. Dwayne Johnson et Jason Statham, les héros du spin-off Hobbs & Shaw sorti en 2019, ne seront pas dans la course.

Fast and Furious 9, qui se déroule trois ans après les événements du film précédent, accueillera de nouveaux personnages : Jakob (John Cena), le frère de Dom Toretto et Leysa, jouée par la rappeuse Cardi B.

Vincent Sinclair, le fils de Vin Diesel, âgé de 10 ans, jouera une version jeune de Dom Toretto.

La saga va s’envoler vers l’espace, puisque ce nouveau trailer se termine avec Roman (Tyrese Gibson) et Tej (Ludacris) pourchassant un avion dans une fusée.