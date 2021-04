CASTING Le casting du futur « Astérix et Obélix : L’Empire du milieu », de et avec Guillaume Canet, a été officialisé ce jeudi

Zlatan Antivirus, à découvrir dans le prochain Astérix et Obélix (probablement sans le maillot du Milan AC et avec un casque à sa taille). — AFP / Montage 20 Minutes

Guillaume Canet, à la fois réalisateur et acteur dans le rôle-titre, Gilles Lellouche (Obélix), Marion Cotillard (Cléopâtre), Vincent Cassel (César)… La moitié du cinéma français se retrouve au casting du prochain Astérix, intitulé Astérix et Obélix : L’Empire du milieu… Dans une opération parfaitement concertée, tous les comédiens ont partagé leur rôle sur Instagram ce jeudi matin. Et, au même titre que Pierre Richard, Orelsan, Jonathan Cohen ou McFly et Carlito, Zlatan Ibrahimovic fera partie de l’aventure, dans le rôle d’Antivirus.

Sur Instagram, Zlatan Ibrahimovic s'est annoncé ce jeudi dans le futur Astérix incarné et réalisé par Guillaume Canet. - Zlatan Ibrahimovic / Instagram

S’il s’agit bien de Caius Antivirus, l’inoxydable attaquant suédois du Milan AC reprendra le personnage campé par Jean-Paul Rouve dans le mythique Mission Cléopâtre (2002) orchestré par Alain Chabat : celui d’un légionnaire romain du camp de Babaorum. On peut supposer que le futur quadragénaire sera surtout là pour le clin d’œil, comme Zinédine Zidane, Michael Schumacher, Amélie Mauresmo ou Tony Parker dans des films précédents autour du héros gaulois.

Quand pourra-t-on comparer la performance de l’ancienne vedette du PSG à celle de Neymar, moine fugace dans La Casa de Papel, ou à celle du légendaire Walter Spanghero, consultant rugby dans Les Diplômés du dernier rang ? Difficile à dire, puisque le film n’a pas pu être tourné en 2020 comme prévu. Ici comme partout ailleurs, c’est Coronavirus qui décide.