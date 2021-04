EXCLU TV La « Snyder Cut » sera disponible sur OCS Max et à la demande, avec en bonus la « Justice is Gray », la version noir et blanc du film, la préférée de Zack Snyder

« Justice is gray », la version noir et blanc de « Justice League » est la préférée de Zack Snyder, également disponible sur OCS — Warner Bros. Pictures / HBO Max

« Prochainement en exclusivité TV. » Au lendemain de la sortie de Zack Snyder’s Justice League le 18 mars, sur HBO Max aux Etats-Unis et en achat digital, OCS teasait l'arrivée prochaine des super-héros DC sur son bouquet. Depuis, le film de Zack Snyder est disponible à la location et est prévu en DVD/Blu-ray le 9 juin, mais les abonnés OCS pourront le découvrir dès le 19 mai prochain sur OCS Max à 20h40 et sur OCS à la demande.

Le petit plus est que Justice is Gray, la version noir et blanc, la préférée de Zack Snyder, sera également disponible à la demande. « Ma version idéale du film est la version IMAX en noir et blanc, confiait le réalisateur en novembre 2020. C’est pour moi l’expérience la plus fan-attitude, la plus pure, la plus "Justice League". C’est ainsi que j’ai vécu le film pendant deux ans, en noir et blanc. » Supérieure en tout point au film sorti en 2017, la Snyder Cut est aussi le dernier vestige de la vision de Zack Snyder de l’univers DC, et il est à parier que les fans en reprendront pour 4 heures en noir et blanc.