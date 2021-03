«Godzilla Total War», «Godzilla vs Kong»... La monstrueuse bébête est partout! — 20 Minutes

Godzilla triomphe dans 38 pays avec le film « Godzilla vs Kong ».

Il est aussi le héros de «Godzilla Total War».

Ce jeu de société permet de devenir le Roi des monstres, et peut réunir jusqu’à douze joueurs à partir de 8 ans.

Qu’est-ce qui est grand (entre 50 et 100 mètres), pas commode et plein d’écailles ? Godzilla, grand nom du Kaiju Eiga, films de monstres japonais. Il est devenu le héros d’un jeu de cartes rigolo : Godzilla Total War (Don’t Panic Games, 18 €) avant de réattaquer les écrans français.

Depuis 1954, cette grosse bête pas aimable cherche à détruire la Terre en général et Tokyo en particulier ! Dans le jeu, il se bat contre onze pas si petits camarades pour devenir le Roi des monstres. A partir de 8 ans et jusqu’à 12 joueurs peuvent briguer ce titre en choisissant quelle bébête, elles ou ils veulent incarner. On me chuchote que Mothra (la mite géante) est l’une des plus demandée !

Avant de retourner au ciné

Voilà une bonne façon de patienter en attendant de retrouver l’ami Godzilla face à un gorille mythique dans Godzilla vs Kong d’Adam Wingard. La sortie française est prévue pour le 19 mai en salles, si la situation sanitaire le permet. Le gros lézard (qui n’aime pas du tout qu’on l’appelle ainsi) n’a pas fini de casser des immeubles que ce soit en jeu ou au cinéma.

Les premiers chiffres de Godzilla vs Kong distribué dans 38 pays depuis vendredi démontrent qu’il est un domaine où il demeure un roi. Même s’il ne gagne pas toujours aux cartes, Godzilla règne paisiblement sur le box-office avec 121 millions de dollars. Et ce n’est qu’un début car le film n’est pas encore distribué aux Etats-Unis où il sort ce mercredi en salle et sur HBO.