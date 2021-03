A la découverte du Musée des Oscars avant son ouverture — 20 Minutes

L'« Academy Museum of Motion Pictures », ou musée des Oscars, doit ouvrir fin septembre 2021.

Des événements virtuels vont être proposés dès le mois d’avril au public du monde entier.

Comme cela donne envie ! L’Academy Musem of Motion Pictures ou Musée des Oscars en Français n’ouvrira ses portes qu’en septembre 2021 (si les conditions sanitaires le permettent), mais 20 Minutes a pu suivre une première visite virtuelle alors que les travaux ne sont pas terminés.

« L’Académie, la ville de Los Angeles et l’industrie cinématographique rêvent de ce musée depuis longtemps », déclare Bill Kramer, le directeur des lieux, par Zoom. Nul doute que c’est aussi le cas de bien des cinéphiles qui pourront bientôt profiter du musée en « présentiel », mais aussi depuis leur ordinateur.

Un hommage à tous les cinémas

De l’extérieur, le bâtiment remodelé par l’architecte Renzo Piano est une merveille. Mais on a surtout hâte de plonger dans ses entrailles afin de découvrir ce qui, des plus grands moments d’Hollywood, est le mieux représenté. Et force est de constater que rien (ou si peu) ne manque, des chaussures de Judy Garland dans Le Magicien d’Oz, aux robots de Star Wars, sans oublier une formidable collection d’Oscars décernés à l’époque du muet jusqu’à nos jours. « Les gens vont pouvoir approfondir leur histoire du cinéma américain, mais pas seulement », annonce Bill Kramer qui insiste : tous les cinémas trouveront leur place au musée. Le Japonais Hayao Miyazaki(Le Voyage de Chihiro) ou l’Espagnol Pedro Almodovar font partie des premiers réalisateurs non américains qui seront honorés.

Mise en bouche

Une série d’événements virtuels sont prévus avant même l’ouverture. Tables rondes, visites et ateliers avec de grands noms du cinéma sont à guêter sur le site de l’Académie. Le 22 avril, par exemple, une rencontre réunira Sophia Loren, Whoopi Goldberg et Marlee Matlin. Accessible dans le monde entier, cette conversation entre grandes dames du cinéma donne déjà envie de se pencher sur ce musée, à défaut de pouvoir s’y plonger physiquement.