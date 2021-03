Aperçu dans le premier « Justice League», Darkseid aurait dû être le grand méchant des suites version Zack Snyder — Warner Bros. Pictures / HBO Max

Zack Snyder’s Justice League, nouvelle version du film de 2017 revue et rallongée par son réalisateur, est disponible depuis jeudi à l’achat digital en France

Les fans se sont battus pendant plusieurs années pour l’avoir, et maintenant, ils veulent la suite, ils veulent « restaurer l’univers Snyder »

Zack Snyder avait prévu de tourner deux autres épisodes, et semé des indices dès Batman V Superman, mais il n’y croit plus donc il raconte tout

Disponible en achat digital depuis jeudi, la SnyderCut de Justice League, version de 4 heures qui épouse la vision originale de son réalisateur, n’est pas seulement un rêve de fans devenu réalité, elle est aussi une amélioration du film de 2017, repris à l’époque en mains par Joss Whedon. Si l’histoire, les enjeux, certaines relations sont les mêmes, tout y est plus approfondi, plus fluide, plus épique… plus long aussi. Mais il y a également de vraies différences, ou plutôt ajouts, qui étendent l’univers du film, et promettent même une suite, des suites. « Quand j’ai fait le film à l’origine, il faisait partie d’une épopée en cinq parties », confie Zack Snyder à Vanity Fair. Avec Man of Steel, Batman V Superman et une trilogie Justice League. « Il y avait deux autres épisodes à tourner. »

- ATTENTION SPOILERS - ATTENTION SPOILERS - ATTENTION SPOILERS -

Mais ces films verront-ils le jour ? Selon Zack Snyder, c’est peu probable, comme il l’explique à Variety et au New York Times : « Warner considère le montage cinéma de Justice League comme canon, ils s’éloignent à 100 % de mon héritage. Je suis juste une petite expérience à la Elseworlds «. Avant d’ajouter tout de même à Vanity Fair : « Je n’aurais jamais pensé parler un jour d’une version restaurée de Justice League, donc ne jamais dire jamais ». D’ailleurs, le hashtag #RestoreTheSnyderVerse a remplacé le #ReleaseTheSnyderCut sur Twitter. Mais Zack Snyder n’y croit plus, la preuve est qu’il raconte en interview les grandes lignes de ces suites. Fichu pour fichu. Des story-boards détaillés et illustrés par le célèbre dessinateur Jim Lee sont même trouvables sur les réseaux. Vous êtes prêts ? A vos risques périls.

De nouveaux super-héros

À la fin de Zack Snyder’s Justice League, nos super-héros united avec un Superman ressuscité empêchent la réunification des Boîtes-mères, se débarrassent du méchant Steppenwolf et sauvent la Terre. Mais le film annonce que le big bad boss Darkseid, le Thanos de DC Comics, n’en a pas fini, et compte bien revenir sur Terre « à l’ancienne ». Sous-entendu avec une bonne vieille invasion. Le dernier plan montre d’ailleurs un nouveau super-héros, le Martian Manhunter, prévenir Batman du prochain retour de Darkseid. « Nous avions tourné cette scène avec Green Lantern, mais le studio n’en voulait vraiment pas », raconte Zack Snyder. Warner a en effet des plans pour un futur film Green Lantern, et le Martian Manhunter a donc été le compromis.

Le « Knightmare » revisité et prolongé

En revanche, le réalisateur a pu avoir le Joker, incarné par Jared Leto, pour une séquence tournée spécialement pour la SnyderCut et qui fait écho et suite à la scène devenue culte du « Knightmare ». Du quoi ? Dans Batman V Superman, Bruce Wayne fait un cauchemar, aux airs de prémonition, sur un futur apocalyptique sous le règne de Darkseid et d’un Superman… méchant ! Flash essaie de le contacter du futur pour le prévenir que Lois Lane est la clé et qu’il doit la sauver. Cette vision est complétée par deux nouvelles dans la SnyderCut, l’une de Cyborg qui voit Wonder Woman et Aquaman se faire tuer par Darkseid, et l’autre de Batman, où il forme une drôle de Justice League avec Flash, Cyborg, Mera, mais aussi ses meilleurs ennemis Deathstroke et le Joker, pour affronter Superman. Il s’agit en fait d’un aperçu de Justice League 2.

Sauve Lois, sauve le monde

Pour résumer les différentes interviews et propos du réalisateur, la suite aurait vu Darkseid débarquer sur Terre et Superman céder à l’Equation d’Anti-Vie, une formule source de toute puissance et contrôle, suite à la mort de Lois Lane. Une mort causée par Batman. Pour déjouer cette apocalypse, Cyborg aurait travaillé sur une formule et utilisé une Boîte-mère pour renvoyer Flash dans le passé, et prévenir Batman de sauver Lois Lane. Au prix de sa vie. Le troisième et dernier film aurait vu Aquaman et les armées d’Atlantis, Wonder Woman et les Amazones, et Superman, Flash et Cyborg et les humains à faire la guerre à Darkseid.

Des suites, des séries… ou rien, c’est fini ?

Ce n’est pas fini. Zack Snyder a décidé de tout dire, et il spoile même la fin de son épopée, où Superman et Lois auraient un fils, prénommé Bruce… et futur nouveau Batman. N’en jetez plus, à la fois, ces possibles films font très envie, et d’un autre côté, ils sont déjà racontés, spoilés. Selon le succès de la SnyderCut, il n’est pas dit que le SnyderVerse s’arrête là, mais peut-être pas sous la forme de Justice League 2 et 3. Il y a déjà les suites annoncées de Aquaman et Wonder Woman, ainsi qu’un film Flash qui explorera le multivers. De plus, HBO Max, le diffuseur américain, a besoin de contenu à l’instar de Disney + avec les séries Marvel. Peut-être qu’ils proposeront à Snyder des séries dérivées sur des personnages, comme le Martian Manhunter, Cyborg, Batman, Superman… ou tous ensemble, et on appelerait ça la Justice League ? On lâche rien.