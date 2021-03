GIRL POWER Noémie Saglio, la réalisatrice de « Connasse », « Plan Cœur » et de « Parents d’élèves », est la réalisatrice de cette adaptation qui promet une « grande figure féminine de comédie »

Noémie Saglio en 2015. — COLLET GUILLAUME/SIPA

La BD Natacha, créée à l’origine par François Walthéry, et qui raconte l’histoire d’une hôtesse de l’air confrontée à des situations périlleuses, va être adaptée au cinéma, comme l’a repéré le blog TV News. Et pas par n’importe qui : c’est Noémie Saglio, la réalisatrice de Connasse, Plan Cœur et de Parents d’élèves, qui s’y colle.

Selon la productrice Vanessa Djian, la BD franco-belge a d’abord été prépubliée dans les années 1970 dans le journal Spirou, et éditée par les Éditions Dupuis, un des leaders francophones de la bande dessinée. La série compte 23 albums.

TF1 Studio et Daïdaï Films annoncent vouloir créer « un film drôle et moderne qui touchera autant les femmes que les hommes ». « Natacha sera un brin de Miss Maisel avec une pointe de la revanche d’une blonde. En cet air post #metoo, nous sommes certaines que le public attend une grande figure féminine de comédie », conclut le communiqué.