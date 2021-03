DISPARITION Il avait également doublé d’autres stars hollywoodiennes comme Mel Gibson, John Goodman, Nick Nolte et Steve Martin

Jacques Frantz, en 2011 à Grignan. — FAYOLLE PASCAL/SIPA

Il a été la voix française de Robert De Niro pendant un demi-siècle : l’acteur et comédien Jacques Frantz est décédé ce mercredi à 73 ans, « d’une maladie fulgurante », a annoncé sa fille dans un communiqué transmis à l’AFP.

Jacques Frantz avait débuté au théâtre en 1969 avec « Roméo et Juliette » et a été à l’affiche d’une trentaine de pièces. Cet ancien élève du Conservatoire d’art dramatique a également mené une carrière au cinéma, dans une trentaine de films, chez Claude Chabrol, Gérard Oury ou Claude Zidi.

« Un géant du doublage »

Il était une figure du doublage, pour avoir notamment prêté sa voix rauque en français à Robert de Niro, dans 67 films, dont les plus grands classiques de Martin Scorsese, depuis Mean Streets en 1973 jusqu’à « The Irishman » en 2019, en passant par Les Affranchis.

Il a également doublé d’autres stars hollywoodiennes comme Mel Gibson (à 34 reprises, notamment dans L’arme fatale), John Goodman, Nick Nolte, et Steve Martin, et a participé à de nombreux films d’animation (Arthur et les Minimoys). « C’était un géant du doublage, mais avant tout un super comédien », a dit Rémi Caremel, spécialiste du doublage de films.