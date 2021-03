RECOMPENSE Le film de David Fincher compte dix nominations et « The Father » en récolte six, dont une dans la catégorie Meilleur film

L'auteur et réalisateur français Florian Zeller — Taylor Jewell/AP/SIPA

The Father, film de Florian Zeller, avec Anthony Hopkins, a reçu ce lundi six nominations pour la 93e édition des Oscars. Le Français, dont c’est là le premier film, sera notamment en lice dans la catégorie reine, Meilleur film. Il y affrontera, entre autres, Mank. Le film de David Fincher, avec Gary Oldman dans le rôle principal, part en tête de la course aux statuettes cette année, avec dix nominations au total.

Pour couronner une année durant laquelle les cinémas du monde entier ont été (et sont toujours) longtemps fermés, l’Académie américaine des arts et sciences du cinéma a donc placé, ce lundi, un film Netflix en tête des nominations.

Pas de grand favori

Mank est en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle (Amanda Seyfried) et de nombreuses catégories techniques.

De nombreux films récoltent ensuite six nominations, dont Nomadland de Chloe Zhao avec Frances McDormand, déjà récompensé aux Golden Globes et qui fait, plus ou moins, figure de favori de cette édition. Parmi les autres films à six nominations figurent Les Sept de Chicago d’Aaron Sorkin avec Sacha Baron Cohen, Judas and the Black Messiah avec Daniel Kaluuya, Minari et Sound of Metal.

Chloe Zhao et Emerald Fennell, pour l'histoire

Souvent critiquée pour son manque de représentativité, l'Académie des Oscars a sélectionné cette année deux femmes sur cinq dans la catégorie Meilleur réalisateur, Chloe Zhao et Emerald Fennell pour Promising Young Woman. Il s'agit d'une première.

Coqueluche d'Hollywood cette année, Chloe Zhao est aussi la première femme à concourir aux Oscars dans quatre catégories différentes (meilleur film, réalisation, montage et scénario), relève l'Académie.