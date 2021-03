Jean-Pascal Zadi, Nicolas Marié, Fathia Youssouf et Laure Calamy lors des César 2021 — DAVID NIVIERE-POOL/SIPA

Quinze films différents ont été récompensés lors de la 46e cérémonie des César qui s’est tenue le vendredi 12 mars.

La très grande majorité des œuvres est d’ores et déjà à découvrir sur des plateformes de streaming, en VOD ou même gratuitement.

20 Minutes vous dit où regarder les quinze lauréats de l’édition 2021 des César.

Vendredi soir, la 46e cérémonie des César se tenait à l’Olympia et était retransmise en direct sur Canal +. Si Adieu les cons a triomphé en repartant avec sept statuettes, quatorze autres œuvres ont été saluées au fil de la soirée. 20 Minutes vous propose un guide pour les voir depuis votre salon, ou dans le fauteuil d’une salle de cinéma, quand il sera possible d’y retourner.

Sur MyCanal

Si vous n’avez pas encore de compte Canal +, il serait peut-être temps de remédier à cela si vous voulez voir les films lauréats des César. La plupart des vainqueurs sont à retrouver sur la plateforme MyCanal, à l’instar de Un fils (meilleur acteur pour Sami Bouajila), Tout simplement noir (meilleur espoir masculin pour Jean-Pascal Zadi) ou encore Mignonnes (meilleur espoir féminin pour Fathia Youssouf).

L’autre film qui repart multirécompensé de la cérémonie est également disponible sur MyCanal. Adolescentes, qui suit l’évolution de deux jeunes femmes de leurs 13 à leurs 18 ans, est à voir sur la plateforme de streaming. Il a remporté les César du meilleur son, du meilleur montage et du meilleur film documentaire vendredi soir.

Les deux dernières œuvres à voir sur MyCanal sont La Fille au bracelet, qui a remporté la statuette de la meilleure adaptation pour Stéphane Demoustier, ainsi que La Bonne Épouse, qui est repartie avec le César des meilleurs costumes pour Madeline Fontaine.

Sur OCS

Une seule autre plateforme de streaming propose un film lauréat des César 2021. Il faudra se tourner vers OCS pour découvrir Deux, qui a décroché le prix du meilleur premier film. Réalisé par Filippo Meneghetti, le long-métrage raconte l’histoire d’amour entre deux femmes âgées et a été choisi pour représenter la France aux Oscars au printemps.

En VOD

Si vous n’êtes pas fan des plateformes de streaming (ou que vous en avez marre de devoir accumuler les abonnements chez Netflix, Amazon Prime, Disney +, MyCanal et compagnie), il vous reste toujours l’option de la vidéo à la demande. Antoinette dans les Cévennes, qui a permis à Laure Calamy de gagner le prix de la meilleure actrice, est visionnable à l’achat ou à la location à partir de 4,99€.

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, dans lequel joue Émilie Dequenne, meilleure actrice dans un second rôle, est lui disponible à la location sur YouTube, Google Play ou encore Amazon Prime Video pour 3,99€.

Même chose pour La Nuit venue, qui a remporté la statuette de la meilleure musique originale pour Rone, et Josep, le meilleur film d’animation réalisé par Aurel.

À découvrir gratuitement

La culture, ça se dévore aussi sans débourser le moindre centime. Le meilleur court métrage, Qu’importe si les bêtes meurent de Sofia Alaoui, est disponible sur france.tv jusqu’au 17 mars.

Le meilleur court métrage d’animation, L’heure de l’ours d’Agnès Patron, est également mis à la disposition des internautes gratuitement. Le film est à retrouver sur arte.tv jusqu’au 31 mars.

Au cinoche

Pour découvrir le long-métrage le plus récompensé de la soirée, il faudra se rendre au cinéma. Adieu les cons, qui a notamment remporté les prix du meilleur film, de la meilleure réalisation pour Albert Dupontel et du meilleur acteur dans un second rôle pour Nicolas Marié, doit ressortir en salles lorsque cela sera possible.

Enfin, si vous voulez voir Drunk, lauréat du meilleur film étranger, il faudra prendre votre mal en patience. Pour l’heure, le long-métrage réalisé par Thomas Vinterberg n’est disponible nulle part.