Je me souviens l’hiver dernier… Les cinémas étaient ouverts, le coronavirus n’existait pas (ou presque), et Adèle Haenel avait dynamité la cérémonie (et l’Académie) des César en se levant et en se cassant. Plus d’un an après une édition catastrophique qui avait vu le triomphe de Roman Polanski et des Misérables de Ladj Ly, le monde du cinéma a dû bricoler une cérémonie 2021. Peu de films sont sortis cette année, certains nommés sont restés à l’affiche une seule journée, et l' Académie des César a débuté sa mue vers plus d’inclusion et de transparence. Et en plus, la cérémonie doit se tenir avec des mesures sanitaires strictes : les nommés et nommées seront seules présentes dans la salle, avec des masques bien sûr, et espacées les unes des autres.

Au milieu de tout ça, il va falloir faire une cérémonie avec de la joie, des rires et de l’émotion. Sacré challenge pour Marina Foïs !