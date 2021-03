Jean Dujardin va incarner Nicolas Sarkozy au cinéma. — ISOPIX/SIPA

François Hollande et Nicolas Sarkozy sont de retour… au cinéma ! Universal Pictures a dévoilé ce mercredi une nouvelle image de Présidents, a nouvelle comédie d'Anne Fontaine dédiée à la rivalité entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, joués respectivement par Jean Dujardin et Grégory Gabedois.

Flash info : ils sont de retour et vous préparent une grande annonce ! Rendez-vous demain à 17h #Presidents



📸 © Christophe Brachet pic.twitter.com/3IEjQQdVak — Universal Pictures (@UniversalFR) March 10, 2021

« C’est la rencontre de deux adversaires politiques qui vont vivre une sorte d’aventure. Je crois que c’est très drôle », a expliqué la réalisatrice en septembre dernier à La Nouvelle République. Jean Dujardin et Grégory Gabedois seront entourés de Pascale Arbillot, Jean-Michel Lahmi et Doria Tillier. La date de sortie du film n’a pas encore été communiquée.

Nicolas Sarkozy a déjà été incarné par Denis Podalydès dans La Conquête sorti en 2011 tandis que François Hollande a été campé par Patrick Braoudé dans La dernière campagne en 2013.