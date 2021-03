César 2021: On vous parle des films de Mamounia Doucouré, Manele Labidi, Maïwenn et Caroline Vignal — 20 Minutes

Quatre films mis en scène par des femmes sont nommés aux César 2021.

« ADN », « Antoinette dans les Cévennes », « Mignonnes » et « Un Divan à Tunis » ont de bonnes chances de l’emporter.

Les prix seront annoncés vendredi à 21 heures, en clair et en direct sur Canal+.

Les femmes qui font du cinéma sont bien représentées aux César cette année et on s’en réjouit ! Quatre cinéastes aux voix fort différentes et au talent extra-large peuvent remporter le précieux trophée, vendredi soir à l’Olympia.

Il va être difficile de les départager. Maimouna Doucouré et la petite fille pleine de vie de Mignonnes méritent de l’emporter. Maïwenn, en quête de ses racines dans ADN, est tout aussi brillante que Manele Labidi, qui a envoyé les patients d’une psy jouée par Golshifteh Faharani sur Un Divan à Tunis. Quant à Caroline Vignal et sa célibataire craquante campée par Laure Calamy pour Antoinette dans les Cévennes, on les adore.

Vive la diversité !

Véronique Le Bris, fondatrice du site CinéWoman et du Prix Alice Guy et auteure du livre du 100 grands films de réalisatrices paru chez Arte Editions les soutient à fond. « Cela prouve que les films réalisés par des femmes sont aussi divers que celles qui les ont réalisés », confie-t-elle à 20 Minutes.

On se joint à elle pour souhaiter le meilleur à ces réalisatrices qu’on espère voir sur la scène de l’Olympia, en clair et en direct sur Canal+.