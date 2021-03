Fernande Grudet, alias Madame Claude, prend la pose en 1994. — NIVIERE/SIPA

Un autre film qui ne sortira pas en salles. Madame Claude, le biopic attendu sur la célèbre maquerelle des années 1970, sera disponible le 2 avril sur Netflix. Réalisé par Sylvie Verheyde (Sex Doll, Confession d’un enfant du siècle), le film mettra en vedette Karole Rocher dans le rôle de la célèbre proxénète, de son vrai nom Fernande Grudet, et Roschdy Zem dans celui du gangster Jo Attia.

Le film relate l’histoire de cette femme d’affaires impitoyable à la tête d’un réseau de prostitution de luxe, qui a réinventé les codes de la prostitution dans les années 1960 et 1970, à la veille de la seconde vague féministe, forte de secrets d’alcôve et de soutiens politiques. Ce long-métrage évoque aussi sa rencontre avec Sidonie (Garance Marillier), celle qu’elle s’est choisie comme bras droit et qui précipitera sa chute.

La vie de Madame Claude a déjà inspiré de nombreux films, un, signé Édouard Molinaro, un autre, réalisé par Just Jaeckin, le metteur en scène du succès érotique Emmanuelle.