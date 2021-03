John Wax et Jean-Pascal Zadi sur le tournage de Tout simplement noir — Gaumont/C8 films

Jean-Pascal Zadi est nommé pour le César du meilleur espoir et du premier film avec « Tout simplement noir ».

Le monde du cinéma le prend plus au sérieux depuis le succès de cette comédie sortie en salle le 8 juillet 2020.

Mais ses trois enfants, fans de « Koh-Lanta », sont apparemment moins impressionnés que lui.

Jean-Pascal Zadi a eu de la chance en 2020 et il le reconnaît. Son excellente comédie Tout simplement noir, sortie le 8 juillet, a bénéficié de plusieurs semaines d’exploitation en salle. Si bien qu’elle a pu attirer plus de 750.000 spectateurs et se retrouve deux fois nommée aux César, pour le premier film et l’espoir masculin.

« Le film est sorti au bon moment, celui où les gens avaient envie de rire après le confinement », confie l’acteur et réalisateur à 20 Minutes. Drôle, Tout simplement noir (disponible en DVD chez Gaumont) l’est indubitablement.

Plus de diversité

Mais ce « documenteur » sur un acteur raté qui cherche à monter une marche de contestation en faveur de « l’homme noir » se révèle plus qu’amusant. « Bien que notre but premier ait été de distraire, nous souhaitions inviter à réfléchir sur des sujets plus sérieux, reconnait-il. Je suis fier quand des gens m’arrêtent dans la rue pour me dire qu’ils n’emploient plus le mot black pour parler des Noirs. » Jean-Pascal Zadi est heureux aussi de voir de plus en plus de diversité à l’écran. « Les choses avancent bien, même s’il reste du chemin à parcourir. »

Plus de crédibilité

Ses nominations aux César n’ont pas fait prendre la grosse tête à Jean-Pascal Zadi. « Je suis toujours le même, dit-il. C’est le regard que les professionnels portent sur moi qui a changé. On me prend plus au sérieux. » Une belle victoire pour le comédien, scénariste et réalisateur qui s’est battu pendant cinq ans pour monter son film. « Je suis la preuve qu’il faut s’accrocher, travailler et ne pas hésiter à prendre le risque de tout perdre, précise-t-il. Je souhaite faire passer aux jeunes le message qu’on peut y arriver en bossant. »

Les enfants sont merveilleux

Sa famille l’a aussi aidé à garder les pieds sur terre. « Quand j’ai annoncé à mes trois enfants que j’étais nommé dans la catégorie espoir, c’était le jour de la finale de Koh-Lanta et ils m’ont juste demandé de dégager de devant la télé », se souvient-il. Jean-Pascal Zadi se sent un peu triste que son épouse ne puisse pas venir avec lui à la cérémonie, les accompagnants n’étant pas autorisés cette année pour cause de Covid-19. « Je suis quand même heureux que la cérémonie ait lieu. Cela montre que le cinéma est toujours vivant même si les circonstances sont spéciales. »

C’est après avoir subi un test PCR 48 heures avant la soirée et un test antigénique le jour même qu’il pourra, comme les autres nommés, accéder à la salle. Il y restera masqué ne pouvant montrer son visage que sur scène s’il gagne. « Rien de plus normal, ce virus se propage et tue des gens », commente-t-il.

A deux c’est mieux

Jean-Pascal Zadi serait, bien évidemment, ravi de remporter les deux récompenses pour lesquelles il est pressenti. « Ce serait top d’être salué comme acteur mais si je devais n’en choisir qu’une, je prendrais celle du premier film pour pouvoir la partager avec mon coréalisateur John Wax. » C’est avec ce dernier qu’il prépare un nouveau long-métrage, « une comédie sur un sujet de société grave » au thème encore secret tandis que la deuxième saison de leur série Craignos débutera sur France TV le 19 mars prochain.

Tout pour sa mère

La plus grande incertitude vendredi, c’est de savoir si les enfants de Jean-Pascal Zadi regarderont plutôt la cérémonie de César ou Koh-Lanta ? « Je pense qu’ils essaieront de voir les deux à la fois, prédit-il, mais ils m’ont prévenu qu’ils zapperaient direct si je ne gagne pas ! Je ne le prends pas mal : ils sont jeunes et peu cinéphiles » S’il est vainqueur, Jean-Pascal a promis en tout cas d’offrir le trophée à sa mère, très fière de sa réussite.