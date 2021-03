Plus de 15 ans après son premier film « L'Armée des morts », Zack Snyder revient aux zombies avec « Army of the Dead » (oui c'est le même titre) — Netflix

Il est encore trop tôt pour le crier sur tous les toits, et réseaux sociaux, mais 2021 pourrait être l’année du come-back de Zack Snyder. Après les critiques essuyées par son Batman V Superman et les coulisses agitées de Justice League, le réalisateur a connu une traversée du désert, en fait le temps de faire le deuil d'une tragédie familiale. Mais il est prêt à prendre sa revanche, avec déjà la SnyderCut de Justice League le 18 mars sur HBO Max, puis son nouveau film, Army of the Dead, le 21 mai sur Netflix.

La plate-forme vient de dévoiler les premières images, et elles correspondent bien au pitch : alors qu’une horde de zombies a envahi Los Angeles, une bande de mercenaires décide d’en profiter pour braquer le coffre-fort d’un casino. Voilà voilà. Selon l’actrice française Nora Arnezeder sur le site de Première, « Zack réinvente le film de zombies », comme il l’avait déjà fait avec son premier film, L’Armée des morts.

Dans l’esprit des films de George A. Romero, Army of the Dead doit, si tout se passe bien, lancer une nouvelle franchise, avec également un film prequel et une série animée.