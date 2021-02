HOLLYWOOD Après Joker et Batman, Warner et DC relancent Superman, et mettent (presque) fin aux espoirs de voir survivre la vision de Zack Snyder

Logo de Superman © DC COMICS — Creative Commons CC0 + PixaBay

Alors que la série Superman & Lois vient de commencer aux Etats-Unis et que Henry Cavill enfilera encore une (dernière ?) fois le costume du Man of Steel dans la SnyderCut de Justice League, le site américain Deadline dévoile que Warner Bros et DC Comics développe un nouveau film Superman, a priori un reboot, avec J.J. Abrams à la production et surtout Ta-Nehisi Coates au scénario. Journaliste spécialiste des questions politiques, sociales et culturelles concernant les Afro-Américains, il a également signé des arcs du comics Black Panther et bosse sur le prochain film réalisé par Ryan Coogler avec Michael B. Jordan.

Une valeur montante de Hollywood pour un Superman noir ? C’est l’intention de Warner et DC selon un journaliste de The Hollywood Reporter. Ce projet marque-t-il la fin de Henry Cavill sous la cape, et donc la fin de l’univers de Zack Snyder ? C’est fort possible, comme l’ont prouvé les nouveaux Joker et Batman, avec Joaquin Phoenix et Robert Pattinson en lieu et place de Jared Leto et Ben Affleck. A moins que la SnyderCut soit un carton planétaire et que le studio décide de faire coexister ces différentes incarnations dans un multivers.