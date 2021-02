L'actrice Zendaya dans «Malcolm & Marie» — Landmark/Starface

Depuis la diffusion de Malcolm & Marie, le dernier film de Zendaya, sur Netflix au début du mois, les critiques se sont multipliées, attaquant moins la qualité du métrage que les conditions de sa création. Pour certains, le fait qu’un réalisateur blanc, à savoir Sam Levinson, ait mis en scène un couple afro-américain et leur impose son discours dans l’écriture des dialogues ne passe pas. Pourtant, le cinéaste n’a absolument pas fait cavalier seul puisque Zendaya, au même titre que John David Washington, ont participé à la production du film.

Un détail important que la comédienne a tenu à rappeler dans un entretien accordé au New York Times. « Ce qui est intéressant, c’est que je pense qu’une partie de notre implication nous a été retirée. Comme si c’était juste Sam qui balançait ses trucs, alors que nous ne sommes pas que des acteurs, nous sommes co-financiers, et producteurs avec l’aval de la Producers Guild of America. On ne peut pas avoir ça si on ne fait pas le boulot. On est crédités, c’est nous, John David, moi, et Sam, à parts égales », a-t-elle rappelé.

A l’écoute

« Ce n’est pas comme si c’était à quelqu’un d’autre et que j’avais juste été engagée pour le rôle. Il l’a écrit pour nous, aussi, et quand vous écrivez, vous devez reconnaître les expériences des personnages noirs que vous écrivez. J’ai trouvé que beaucoup des conversations que j’ai eues avec Sam ont été prises en compte », a poursuivi Zendaya.

Malcolm & Marie met en scène un réalisateur et sa petite amie qui se disputent longuement après être rentrés de l’avant-première de son dernier film. Et ce huis clos tourné en plein confinement dans un noir et blanc somptueux a rencontré un accueil critique plutôt positif tout en profitant d’un beau succès sur la plateforme de streaming qui le diffuse.