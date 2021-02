Dans « Miss » de Ruben Alves, un jeune homme entend bien concrétiser son rêve de devenir Miss France.

Cette comédie généreuse, avec le jeune comédien nommé aux Cédsar Alexandre Wetter, fait un bien fou en cette période troublée.

Le film mériterait de trouver, grâce au DVD et à la VOD, le public qu'il n'a pas pu rencontrer dans les salles fermées quelques jours après sa sortie.

Le film ne sera sorti que huit jours sur grand écran. Miss de Ruben Alves revient en DVD et Blu-Ray pour y connaître une nouvelle carrière. Une nomination très méritée au César du meilleur espoir masculin Alexandre Wetter remet aussi cette comédie tendre à l’honneur. Il y est impeccable dans la peau d’un garçon bien décidé à se concrétiser son rêve de devenir Miss France.

« Nous avons vécu un véritable grand huit émotionnel, confie Ruben Alves à 20 Minutes. Quand Warner a décidé de sortir le film le 21 octobre pour profiter des vacances scolaires, nous nous sommes réjouis puis sommes tombés de haut quand les salles ont refermé le 30 ! » Pour autant, le réalisateur ne se plaint pas. « Je me considère chanceux quand je pense à des films comme ADN de Maïwenn ou Garçon chiffon de Nicolas Maury qui n’ont connu qu’une seule journée d’exploitation. »

Ce qui compte pour Ruben Alves aujourd’hui, c’est que Miss soit vu. « Je ne sais pas si le film sera rentable financièrement, confie-t-il, mais il est certain que la sortie en DVD et la diffusion en VOD permettent de limiter la casse. » Le réalisateur rêve d’une ressortie en salle d’autant plus envisageable si son comédien, Alexandre Wetter, est récompensé aux César. « Je fais du cinéma sociétal haut en couleur, souligne-t-il. Après la sortie du film, des spectateurs venaient me dire que la bienveillance qui se dégage de mon film leur avait mis du baume au cœur. »

Il espère maintenant que le public accueillera Miss à domicile dans les meilleures conditions. « Puisqu’on ne peut pas aller au cinéma, il faut que le cinéma vienne à nous, dit-il. Je vous demande d’essayer de faire comme si vous étiez en salle, de vous laisser immerger par le film sans vous interrompre faire autre chose en même temps. » Tout ce qu’il faut pour laisser s’épanouir les émotions distillées par le film.

