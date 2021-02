Camélia Jorndana et Niels Schneider dans «Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait» d'Emmanuel Mouret — Pascal Chantier/Pyramide distribution

Pas de surprises annoncées pour les nominations aux César 2021, les films attendus sont tous là. Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret est en tête avec 13 nominations, suivi de Adieu les cons d’Albert Dupontel et d’Eté 85 de François Ozon, douze fois nommés chacun. C’est ce qu’on a pu découvrir ce mercredi matin par un simple communiqué publié sur le site de l’Académie des César.

Au total, 45 films se retrouvent invités à la fête et on attend du beau monde pour la cérémonie du 12 mars : Camélia Jordana et Niels Schneider pour Les Choses qu’on dit, Laure Calamy pour Antoinette dans les Cévennes, Virginie Efira pour Adieu les cons, Lambert Wilson pour De Gaulle, Marina Foïs et Jonathan Cohen pour Enorme, Sami Buajila pour Un fils, Fanny Ardant pour ADN, Jean-Pascal Zadi pour Tout simplement noir…

La moitié des films initialement prévus

Mais la jolie déferlante de vedettes françaises attendue ne devrait pas faire oublier qu’en 2020, les salles obscures ne sont restées ouvertes qu’à peine six mois, avec pour conséquence le report de la sortie de 110 à 120 films à cause de la pandémie. Et il n’y avait qu’environ 120 films éligibles aux nominations, à savoir sorti en salle au cours de l’année, soit moitié moins que l’an dernier. Ce qui avait poussé, en début de semaine, certains professionnels à confier à 20 Minutes leurs doutes sur l’intérêt du maintient de cette édition des César 2021.