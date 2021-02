Entretien avec l'acteur comique Andy Samberg pour "Palm Springs" — 20 Minutes

Andy Samberg incarne un jeune homme insouciant, invité à un mariage qu’il est contraint de revivre.

Sur une trame rappelant « Un jour sans fin », cette comédie multiplie les gags.

La sympathie qu’inspire l’acteur est pour beaucoup dans cette réussite.

Andy Samberg est l’un des comiques américains les plus attachants du moment. Il le prouve dans Palm Springs, comédie de Mark Barbakow, disponible sur Amazon Prime Vidéo à partir de vendredi. Il vit chaque situation burlesque avec un tel naturel qu’on se met à rire avec lui devant l’absurdité du monde.

« Un peu de légèreté ne fait pas de mal en ce moment, confie l’acteur à 20 Minutes. Nous avons donc laissé libre cours à notre fantaisie. » Le charme du comédien, pétillant d’humour et de fausse naïveté, est pour beaucoup dans la réussite de ce « feel good movie » qui rappelle Un jour sans fin, d' Harlod Ramis. Comme Bill Murray, il est pris dans une boucle temporelle et revit toujours la même journée : un mariage de folie dont les péripéties emportent les protagonistes dans un délire total. On reconnaît Cristin Milioti et J.K. Simmons parmi ses compagnons de jeu.