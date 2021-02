Jennifer Lawrence blessée sur le tournage de « Don’t Look Up »

Jennifer Lawrence à New York en 2018 — zz/John Nacion/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

Une explosion de verre a mal tourné sur le plateau de Don’t Look Up, réalisé pour Netflix par Adam McKay’s (Very Bad Cops). Selon The Hollywood Reporter qui a confirmé des informations de TMZ, vendredi, Jennifer Lawrence jouait une scène avec Timothée Chalamet sur le tournage, qui se déroulait dans un restaurant à Boston.

Il était prévu qu’une fenêtre explose en éclats, mais il n’était pas prévu que du verre touche l’actrice au niveau de la paupière. La blessure ne serait pas très grave, et Jennifer Lawrence devrait être de retour dès lundi pour poursuivre le film.

Toutes les plus grandes stars de Hollywood figurent au casting du film. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Chris Evans, Matthew Perry et Ariana Grande figurent à l’affiche. Don’t Look Up raconte l’histoire de deux astronomes qui s’embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l’humanité qu’une comète se dirige vers la Terre. Aucune date de diffusion n’est annoncée à ce jour.