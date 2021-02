L'acteur canadien Christopher Plummer est décédé à l'âge de 91 ans

Christopher Plummer, le 11 juin 2018 à New York. — Amy Sussman/AP/SIPA

L’acteur canadien Christopher Plummer, révélé par « La mélodie du bonheur », est décédé à l’âge de 91 ans, a annoncé ce vendredi son agent, cité par les médias américains.

« Chris était un homme extraordinaire qui aimait et respectait profondément son métier », a déclaré Lou Pitt, son ami et agent depuis des décennies. Christopher Plummer comptait 75 ans de carrière mais avait dû attendre l’âge vénérable de 82 ans pour décrocher son premier Oscar, en 2012, pour un second rôle aux côtés d’Ewan McGregor et de la Française Mélanie Laurent dans « Beginners ».

…/… Plus d’informations à venir