La fabrication de la réplique grandeur nature de la Batmobile a nécessité des centaines d'heures de travail. — Les Armures Fantastiques

Trois passionnés de super-héros viennent de construire dans leur jardin la réplique grandeur nature de la Batmobile.

La fabrication du bolide, qui a été réalisé en acier et pèse plus d’une tonne, a nécessité plusieurs centaines d’heures de travail.

La passion amène parfois à se lancer dans des projets un peu fous. Chez les Gicquel (qui n’ont aucun lien de parenté avec l’auteur de l’article), cette passion débordante pour la science-fiction et l’univers heroic fantasy se partage d’ailleurs en famille. « Avec mon frère, nous sommes tombés dedans tout petit grâce à notre mère qui nous fabriquait des costumes des personnages de Star Trek », indique Geoffrey. Fonctionnaire dans la vraie vie, ce père de famille habitant un petit village près de Guingamp (Côtes-d’Armor) enfile dès qu’il le peut son costume de super-héros. Ou plutôt celui de super-constructeur.

Avec sa femme Shari et son frère Quentin, il a lancé Les Armures Fantastiques, une association lui permettant d’assouvir ses rêves de gosse. « On a eu l’envie de fabriquer des répliques d’objets de fictions », raconte-t-il. Ils se sont d’abord fait la main sur des armures des personnages de jeux vidéo ou d’héros Marvel avant de s’attaquer à des pièces plus volumineuses comme des répliques du Trône de Fer, qui leur a demandé 110 heures de boulot, ou d’un Bipode de la saga Star Wars.

Une réplique en acier de 3 mètres de large et 5 mètres de long

En 2019, ils ont encore voulu élever le niveau du game en se lançant le pari fou de construire la réplique grandeur nature de la Batmobile, la célèbre voiture du chevalier noir. Avant de s’atteler à la tâche, les trois compères ont d’abord revisionné tous les films et effectué de nombreuses recherches afin d’étudier la Batmobile sous toutes ses coutures. « Ma femme s’est occupée des plans, on a acheté un chapiteau et on s’est lancé dans l’aventure », relate Geoffrey.

Après un nombre incalculable d’heures de travail, la bête, qui fait trois mètres de large, cinq mètres de long et pèse plus d’une tonne, a enfin pris vie en tout début d’année. Et le résultat est assez bluffant avec une réplique quasi parfaite de la Batmobile. « On s’est même compliqué la tâche en la fabriquant en acier, assure son concepteur. Car dans l’imaginaire des gens, la Batmobile c’est comme un tank et on voulait vraiment qu’elle ait l’air réelle. »

Depuis que le bolide est achevé, les visiteurs se pressent sous le chapiteau qui fait office d’atelier dans le jardin familial. Mais pour offrir un garage digne de ce nom à la Batmobile, l’équipe des Armures Fantastiques aimerait construire un établi en dur et a pour cela lancé une cagnotte solidaire. « Cela nous permettrait d’exposer toutes nos réalisations, souligne Geoffrey. On envisage aussi d’organiser des stages pour fabriquer des armures. »