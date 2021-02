Le choix de Caro: La scène de ménage intimiste de «Malcolm & Marie» — 20 Minutes

« Malcolm & Marie » emporte le spectateur dans l’intimité d’un couple en crise.

Zendaya et John David Washington offrent des prestations épatantes.

Le réalisateur Sam Levinson s’est librement inspiré d’une mésaventure autobiographique, survenue entre sa femme et lui-même.

Quand l’amour bascule du côté de la haine. Dans Malcolm & Marie de Sam Levinson, disponible sur Netflix à partir de vendredi, Zendaya et John David Washington forment un couple qui va se disputer fermement pendant une nuit entière. La raison ? Il a oublié de la mentionner dans ses remerciements, alors que ce réalisateur vient d’obtenir son premier gros succès en racontant l’histoire de la jeune femme. Il n’en faut pas plus pour déclencher le drame.

« Je me suis demandé comment on pouvait se faire du mal au sein d’un couple », raconte Sam Levinson dans le dossier de presse du film. Le cinéaste s’est très librement inspiré de sa propre histoire, quand il avait oublié de remercier Ashley Levinson, son épouse et productrice, après une avant-première. « Ça m’a donné́ à réfléchir à l’importance du couple, à celui des deux dont l’activité professionnelle est prioritaire, au soutien qu’on s’apporte mutuellement, et à ce qu’on ressent quand on a l’impression que ses efforts ne sont pas reconnus à̀ leur juste valeur. »

Dans l’intimité d’un couple

Tourné dans un ranch californien en pleine pandémie pendant deux semaines à l’été 2020, le film a tiré parti des conditions sanitaires draconiennes qui étaient imposées à toute l’équipe. Tout le monde vivait dans l’espace de production sans pouvoir en sortir. Comme l’action était filmée de nuit dans l’ordre chronologique, les acteurs conservaient leur énergie pour donner l’impression au spectateur d’entrer dans leur intimité de couple de cinéma. Les prestations à fleur du duo passant de la tendresse à la fureur en un éclair sont pour beaucoup dans la puissance de Malcolm & Marie.