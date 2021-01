Cinéma: La Batmobile se refait une beauté dans le Pas-de-Calais — 20 Minutes

Depuis trois semaines, la Batmobile est en réparation dans un petit garage d’Achicourt, une commune limitrophe d’Arras.

Une rencontre sur Instagram entre un garagiste et un collectionneur a lancé cette incroyable histoire.

Chargés de la refaire rouler, les garagistes nordistes jouent gros.

Impossible de la rater. Imposante avec ses six mètres de long et une carrosserie noire impressionnante, la célèbre Batmobile dort depuis trois semaines dans un petit garage d’Achicourt, une commune limitrophe d’Arras, où elle se refait une beauté. Quand on la voit pour la première fois en vrai, plein de souvenirs d’enfance remontent à la surface.

Si cette Batmobile n’est pas celle qui a roulé à l’écran dans le premier Batman sorti en 1989, elle a été coulée dans le même moule que l’originale. Une réplique parfaite qui donne des étoiles dans les yeux à Julien Mouquet, patron du garage FJC spécialisé dans la réparation de voitures de collection.

« Jamais je m’étais dit que j’aurais la Batmobile dans mon atelier »

« C’est un rêve de gosse. J’ai grandi avec ce film que j’ai vu des centaines de fois. C’est le Batman que j’avais enregistré sur K7 vidéo quand j’étais gamin. J’ai joué avec la Batmobile devant le film. J’ai eu un déguisement de Batman quand j’étais gamin. Jamais je m’étais dit que j’aurais un jour la Batmobile dans mon atelier. C’est un rêve de gosse qui se réalise », reconnaît le garagiste.

Mais comment ce célèbre bolide parti de Hollywood s’est retrouvé dans la banlieue d’Arras. La belle histoire remonte au mois d’août dernier. Salarié du garage, Jimmy Woods est abonné depuis longtemps au compte Instagram de Franck Galiègue et de sa société Movies Cars Central. Ce collectionneur français s’est spécialisé depuis longtemps dans le rachat des voitures mythiques du cinéma qu’il loue pour des événements privés. L’été dernier, Galiègue venait de faire l’acquisition de la Chevrolet Malibu conduite par Ryan Gosling dans Drive.

Un chambrage sur Instagram à l’origine de la venue de la Batmobile au garage

« Quand il a acheté la voiture, il a publié la vidéo d’un mécano qui se prenait des retours de flamme dans la tronche, un truc pas sérieux quoi (rires). Du coup, j’ai publié un commentaire comme n’importe qui en lui proposant des vrais mécanos. C’était vraiment pour déconner. Sauf qu’il a liké le commentaire et on a commencé à discuter en privé. C’est fou car il a plus de 100.000 abonnés. Jamais je n’aurais cru à ça. »

La Batmobile est en réparation dans un garage arrageois - F.Launay/20 Minutes

Car la blague de potache va se transformer en rêve éveillé pour le garage AJC et ses deux mécanos. Pendant deux semaines, Jimmy discute avec le célèbre collectionneur en lui expliquant, photo à l’appui, le travail du garage. Séduit, Galiègue décide de leur envoyer en réparation la Malibu de Drive et la Bumblebee de Transformers. « Il nous a balancés sans nous connaître des voitures de collection qui valent des milliers d’euros », n’en revient toujours pas le garagiste.

Objectif ? Réussir à faire rouler de nouveau la Batmobile

Le lien est créé, la confiance est installée et la collaboration va donc se poursuivre avec l’arrivée début janvier de la Batmobile dans le garage arrageois. Objectif fixé : réussir à la faire rouler d’ici le 3 février, date à laquelle elle doit partir en peinture.

« Ça fait dix ans qu’elle n’a pas roulé. Notre but est de refaire le moteur, le train avant et le freinage pour qu’il puisse s’en servir comme une voiture tous les jours même si son gabarit ne le permet pas forcément. C’est une voiture qui ne sera jamais homologuée pour aller sur les autoroutes françaises. Mais on pourra sans problème rouler avec sur des circuits », assure Julien Mouquet.

Si le garage remplit sa mission, il pourrait devenir incontournable dans la réparation de voitures mythiques. D’ailleurs, la Cadialla de Ghostbusters pourrait rapidement débarquer à Achicourt si la Batmobile fait de nouveau sa loi dans les rues d’Achicourt, le nouveau Gotham City nordiste.