Dany Boon lors des Magritte du Cinéma en 2020 — SIPA

Il pleuvra des stars sur Netflix cette année. Alors qu’elle a déjà profité d’un boom du nombre de ses abonnés grâce aux confinements autour du monde en 2020, la plateforme a annoncé la liste de ses sorties prévues jusqu’au mois de décembre, avec pas moins de 70 longs-métrages et d’impressionnantes têtes d’affiche.

La communication est inhabituelle pour le géant de la vidéo à la demande, qui ne présente d’ordinaire qu’un film à la fois, et témoigne de la force de frappe de Netflix. La plateforme dépasse désormais, de loin, en volume, tous les studios hollywoodiens.

Du drame à la comédie, en passant par la science-fiction, l’horreur ou même le western, le service de vidéo en ligne a pris soin de balayer tous les grands genres du cinéma moderne, avec certains titres qui semblent taillés pour les récompenses majeures du cinéma. La plateforme n’a communiqué les dates de sorties que de dix films, tous prévus entre début janvier et mi-mars.

Ryan Reynolds, Meryl Streep, Sandra Bullock, Leonardo DiCaprio…

Avec la liste des films, Netflix a mis en ligne une courte vidéo mettant l’accent sur les stars, avec Gal Gadot (Wonder Woman 1984), Dwayne « The Rock » Johnson (Fast & Furious ou Jumanji) et Ryan Reynolds (Deadpool) en tête d’affiche.

Cette année, la plateforme s’est offert, pêle-mêle, et outre ces trois vedettes, Regina King, Adrien Brody, Meryl Streep, Sandra Bullock, Octavia Spencer, Jeremy Irons, mais aussi Leonardo DiCaprio ou Jennifer Lawrence, tous oscarisés. Côté réalisateurs, sont notamment alignés Jane Campion, avec The Power of the Dog, également oscarisée, ainsi que la comédienne américaine Halle Berry et le dramaturge et acteur Lin-Manuel Miranda (la comédie musicale Hamilton), ces deux derniers passant pour la première fois derrière la caméra.

Parmi les longs-métrages les plus attendus, figurent Don’t Look Up d’Adam McKay (The Big Short : le Casse du siècle et Vice), avec Leonardo DiCaprio, ainsi que The Harder They Fall, western coproduit par le rappeur Jay-Z à la distribution intégralement afro-américaine. Peut-être plus anecdotique à l’échelle du monde, la plateforme a également annoncé la sortie de 8 Rue de l’Humanité, le film réalisé par Dany Boon sur la vie d’un immeuble confiné.

Netflix semble aussi beaucoup compter sur Red Notice, avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, film d’action dont le budget atteindrait 160 millions de dollars, selon plusieurs médias américains. Sollicité par l’AFP, Netflix n’a pas précisé si certains de ces films, et lesquels, bénéficieraient d’une sortie en salles.