L. Be.

Image extraite du film — RECTANGLE PRODUCTIONS/GAUMONT/TF1 FILMS PRODUCTION, DE L'HUILE/ PRODUCTIONS CARAMEL FILM INC./PCF ALINE LE FILM INC./BELGA PRODUCTIONS

La pandémie du Covid-19 force plusieurs films à changer de date de sortie en salles. Le très attendu Aline, le film de Valérie Lemercier, librement inspiré de la vie de Céline Dion a finalement été repoussé au 10 novembre, selon Gaumont ce mardi. Il avait été déjà repoussé en novembre 2020 et était alors prévu pour le 17 février.

Le film retracera toute la vie de la chanteuse, de ses rêves de petites filles, son mariage avec René, à ses shows époustoufflants à Las Vegas. Il ne s’agit pas d’un film comique, mais d’une forme d’hommage à cette chanteuse au destin et à la carrière extraordinaires.

D'autres films ont aussi été décalés. Selon Quentin Becker, le directeur presse et promotion France et Internationale chez Gaumont, Illusions perdues de Xavier Giannoli sortira en salles le 20 octobre, Mystère de Denis Imbert est décalé au 15 décembre (au lieu du 3 février), et Rumba la vie de Franck Dubosc au 26 janvier 2022 (au lieu du 15 décembre).