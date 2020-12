Claude Brasseur, dans la série « Franck Keller », en 2003 — T.F.1-RONCEN/SIPA

La fête est finie. L’immense comédien Claude Brasseur est décédé ce mardi 22 décembre, à l’âge de 84 ans. Il a rejoint dans les cieux Jean Rochefort, Guy Bedos, Victor Lanoux et Danièle Delorme, ses comparses du film Nous irons tous au paradis. En plus de 60 ans de carrière, l’acteur a tourné dans plus de 110 films, de nombreuses pièces de théâtre et des séries télévisées.

Couronné du César du meilleur acteur dans un second rôle en 1977 pour Un éléphant ça trompe énormément puis de celui du meilleur acteur pour son rôle dans La Guerre des polices. Issu d’une dynastie de comédiens et d’acteurs, fils de Pierre Brasseur et d’Odette joyeux, il a tourné aux côtés des plus grands comme Jean-Paul Belmondo dans Les Distractions, Romy Schneider dans Une Histoire simple et aussi pour les illustres réalisateurs Jean-Luc Godard (Bande à part, Détective), ou encore François Truffaut (Une belle fille comme moi).

Vedette de deux générations, il était aussi le père de Sophie Marceau dans La Boum. Les plus jeunes se souviendront de son rôle de vieux campeur râleur dans la série des films comiques Camping.

Quels sont vos meilleurs souvenirs de Claude Brasseur ? Dans quels rôles vous a-t-il marqué ? Quels sont les films et les séries que vous adorez avec lui ? L’avez-vous vu jouer dans une pièce ? Si oui, laquelle ? Racontez-nous ce que vous inspire cet immense acteur et comédien. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article en son hommage. Merci d’avance.