CEREMONIE Avec également Laurent Lafitte et Blanche Gardin à l'écriture des sketchs, et on espère sur scène

Roschdy Zem à la Mostra de Venise le 3 septembre 2010 — SIPA/DARCON

Prévus pour le 12 mars 2021, les prochains César avaient déjà une nouvelle maîtresse de cérémonie en la personne de Marina Foïs, et en remplacement de Florence Foresti. Mais ce n’est pas tout, selon les informations du Parisien, elle sera très bien entourée, avec Roschdy Zem, César 2020 du meilleur acteur pour Roubaix, une lumière, qui présidera la cérémonie, et Benjamin Biolay qui dirigera l’orchestre. En coulisses, et peut-être sur scène qui sait, Laurent Lafitte et Blanche Gardin prêteront main-forte à Marina Foïs sur l’écriture des sketchs. SI ce n’est pas une dream team, cela y ressemble.

Dernière nouveauté révélée par Le Parisien, le polémique César du public disparaît. Il n’aura finalement existé que trois ans, avec Raid Dingue en 2018, Les Tuche 3 en 2019 et Les Misérables en 2020, avec un changement de procédure et un vote de l’Académie parmi les cinq films en tête du box-office.