Le pape François — Zuma / Starface

Parmi les célébrités amenées à collaborer avec Netflix, on n’imaginait probablement pas le pape François. Et pourtant, la plateforme de streaming a annoncé avoir commandé une série documentaire en quatre parties, basée sur son livre Partager la sagesse du temps, qui retranscrit des discussions avec des personnes âgées qui livrent leurs réflexions sur la vie.

De la même manière, la série adaptée proposera des discussions sous forme d’interviews entre des documentaristes du monde entier, âgés de 30 ans ou moins, et des aînés de 70 ans et plus, venant du même pays. Les personnes choisies représenteront toutes les ethnies, parcours socio-économiques et toutes les religions possibles.

Point de vue unique

Le pape François sera également présent dans cette série, par le biais d’une interview exclusive qui permettra d’exposer son « point de vue unique », comme l’annonce Netflix, sur le monde et son époque. Pour le moment, on n’en sait pas beaucoup plus sur ce projet surprenant, si ce n’est qu’il sera produit par l’italienne Simona Ercolani via sa société Stand By Me.

Partager la sagesse du temps (Sharing the Wisdom of Time, en VO) devrait être diffusé courant 2021 sur la plateforme de streaming, qui a déjà cartonné avec le film The Two Popes, sorti en 2019. Réalisé par Fernando Meirelles, le long-métrage inspiré d’événements réels, mettait en scène le très conservateur pape Benoît XVI sous les traits d' Anthony Hopkins, face au beaucoup plus progressiste futur pape François, interprété par Jonathan Pryce.