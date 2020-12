Le Choix de Caro: Camille Cottin, Omar Sy et Ramzy Bedia parlent des personnages qu’ils doublent dans «Soul» — 20 Minutes

Omar Sy, Camille Cottin et Ramzy Bedia ont accepté de prêter leurs voix aux personnages de « Soul » pour la version française.

Le trio apporte un supplément d’âme à ce nouveau film Pixar.

Le film, qui devait sortir en salle, est soutenu par le Festival de Cannes.

Omar Sy, Camille Cottin et Ramzy Bedia prêtent leur voix aux héros de Soul de Pete Docter et Kemp Powers. Le nouveau film d’animation des studios Pixar qui devait sortir en salle avec le label Cannes est finalement disponible le 25 décembre sur Disney+. Les « voix françaises » ont accepté de présenter leurs personnages à 20 Minutes.

Joe Garner (Omar Sy en français) musicien de jazz se tue dans un accident alors qu’il vient d’être engagé dans un club. Au purgatoire, il doit prendre en mains une âme esseulée (Camille Cottin) et la convaincre que la vie sur Terre vaut d’être vécue. Un être étonnant, Vendelune (Ramzy Bedia), fait le lien entre ces deux personnages : l’un qui rêve de revenir dans notre monde, l’autre qui ne veut pas y rester. Ce conte poétique et métaphysique permet aux comédiens de livrer de belles prestations vocales tandis que la musique jazz et New York leur volent parfois la vedette pour faire vibrer les spectateurs.