Notre sélection de DVD à offrir pour voyager depuis son canapé

Puisqu’on ne peut pas non plus voyager, « 20 Minutes » vous a concocté une sélection de DVD qui permet de cultiver sa cinéphilie et de se dépayser à moindres frais.

Classiques ou nouveautés, ces films vous feront découvrir les Indes au 19e ou les collines de Téhéran.

Vous y rencontrerez également des personnages exceptionnels, tels ceux interprétés par Isabelle Huppert dans le coffret « Suspense au féminin ».

Pas question de se réfugier au cinéma pendant les fêtes puisque les salles sont fermées, mais on pourra se rattraper avec quelques DVD-Blu Ray à glisser au pied du sapin. Et pour se dépayser à moindres frais, puisqu’on ne peut pas non plus voyager, 20 Minutes vous propose quelques films en forme de beaux voyages immobiles.

Pour changer d’endroit, changer d’époque

Nos favoris, répertoriés dans la vidéo qui accompagne cet article, vous emmèneront en Corée via le thriller JSA de Park Chan-wook (La Rabbia, 45 €), dans les Indes du 19e siècle avec L'Homme qui voulut être roide John Huston (Wild Side, 70 €) ou à Cuba en 1968 grâce à Soy Cuba de Mikhaïl Kalatozov (Potemkine, 30 €).

A moins que vous ne préfériez envahir la Terre avec les fourmis du Phase IV de Saul Bass (Carlotta, 50 €). Chacun de ces films fait l’objet d’une édition luxueuse bourrée de suppléments pour titiller sa cinéphilie.

Pour revenir sur la Croisette

Des films de Cannes à foison feront passer de doux frissons. Plongez dans la banlieue de Ladj Ly avec Les Misérables (Le Pacte 10 à 20 €). Ce film récompensé sur la Croisette et aux César secoue le spectateur comme un prunier tout autant que le court-métrage qui l’a inspiré, également disponible sur la galette.

Même motif, même recommandation pour Portrait de la jeune fille en feu(Pyramide 20 à 26 €) de Céline Sciamma, belle histoire d’amour lesbienne assortie d’un documentaire passionnant sur les peintures du film.

Pour croiser de drôles de dames

Peu de réalisateurs ont aussi bien filmé les actrices que Claude Chabrol. Les cinq films proposés dans le coffret Suspense au Féminin (MK2, 50 €) mettent notamment en avant les performances d' Isabelle Hupper, perverse à souhait dans La Cérémonie comme dans Merci pour le chocolat.

Sexys et dérangeantes, Holly Hunter et Rosanna Arquette hantent Crash de David Cronenberg (Carlotta, 50 €) qui mêle sexe et accidents de voitures en un cocktail vénéneux. A réserver aux spectateurs avertis !

Et des hommes de (plus ou moins) bonne volonté

Revoir Al Pacino alias Le Parrain dans un nouveau montage du troisième opus, c’est ce que propose Le Parrain Epilogue de Francis Ford Coppola (Paramount, 15 €). De quoi faire relativiser vos dissensions familiales à la table du réveillon.

Plus calme et serein (quoi que), Le Goût de la cerise, palme d’or d' Abbas Kiarostami (Potemkine, 25 €) fait rencontrer un homme plein de sagesse dans les fabuleux paysages iraniens le temps d’une belle leçon de vie et de cinéma.

Caroline Vié