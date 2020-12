Michèle Laroque lors de l'édition 2020 du Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, en Isère — Laurent Vu/SIPA

Comme chaque année en janvier, le festival de l'Alpe d'Huez, en Isère, accueille le meilleur de la comédie française. Enfin, non, pas l’année prochaine. L’édition 2021 se tiendra finalement du 23 au 28 mars, ont annoncé mardi les organisateurs, expliquant ce report par des difficultés croissantes d’organisation liées au contexte sanitaire. « Le festival et ses interlocuteurs n’ont jamais été dans le déni de la situation, mais ils ne peuvent que constater les difficultés croissantes qui se multiplient au fil des jours pour l’organisation d’un tel événement culturel et de partage », expliquent-ils dans un communiqué.

Michèle Laroque présidente !

L’Agence tournée générale, l’organisateur du festival, indique qu’un report s’avérait également la meilleure solution « pour son public, ses partenaires et pour l’industrie du cinéma tellement ébranlée » à cause des risques trop importants de « subir un calendrier inconnu de nouvelles et tranchantes mesures ». Sa direction rappelle également que le récent report de la réouverture des salles de cinéma et des espaces culturels accueillant du public est venu s’ajouter à l’incertitude entourant déjà la possibilité qui sera donnée à la station iséroise de proposer aux festivaliers des activités et des services de restauration.

Le festival comptera de 10 à 15 longs-métrages et une dizaine de courts-métrages en compétition, et sera présidé par Michèle Laroque. Son jury sera composé de la comédienne Jeanne Balibar, César de la meilleure actrice en 2018, de l’actrice Joséphine Japy (Mon inconnue), du réalisateur Ruben Alves (La Cage dorée et le tout récent Miss) et de l’humoriste Malik Bentalha, aperçu notamment dans Taxi 5. Lors de sa dernière édition, les 45 projections avaient accueilli 20.000 spectateurs sur cinq jours.