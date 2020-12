Alfred Molina dans le rôle du Docteur Octopus dans la franchise « Spider-Man». — Sony Pictures

Des rumeurs qui semblent se confirmer ! Alfred Molina va reprendre son rôle d'Otto Octavius, alias le Docteur Octopus dans Spider-Man 3, selon les informations du site américain The GWW, confirmées par The Hollywood Reporter . L’acteur était déjà apparu dans le rôle du brillant scientifique devenu un super-méchant à huit membres dans Spider-Man 2, porté par Tobey Maguire.

Le fait qu’il reprenne le rôle confirme que le 3e volet des aventures du superhéros intégrera l’idée du multiverse teasé à la fin de Far From Home, avec l’apparition du J. Jonah Jameson joué par J.K. Simmons dans la scène post-générique.

La possibilité d’un multiverse ouvert par Dr Strange

On sait déjà que Jamie Foxx va également reprendre le rôle du super-vilain Electro qu’il a campé dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros, tandis que Benedict Cumberbatch incarnera à nouveau Stephen Strange, ce superhéros capable d’ouvrir les portes du multiverse de Marvel dans le futur et bien nommé Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Tobey Maguire serait en pourparlers

La possibilité de retrouver les trois incarnations de Spider-Man (Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland) se précise aussi. Andrew Garfield, qui a interprété l’Homme-Araignée dans les deux films The Amazing Spider-Man, rendossera le costume du super-héros dans Spider-Man 3, selon les informations de Collider.

Kirsten Dunst, qui incarnait Mary Jane fera partie de la distribution, tandis que Tobey Maguire et Emma Stone seraient en pourparlers avec Sony pour reprendre leurs rôles respectifs. Le troisième volet avec Tom Holland va probablement plonger donc, pour le plus grand plaisir des fans, dans le multiverse, à la manière du film d’animation Spider-Man : New Generation. Un méga film en perspective !