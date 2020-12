Anya Taylor-Joy dans Le jeu de la dame, sur Netflix — Netflix

Anya Taylor-Joy va retrouver le co-créateur du Jeu de la dame, Scott Frank, sur un nouveau projet ! A la suite de l’immense succès de la minisérie Le Jeu de la dame sur Netflix, Scott Frank développe actuellement une nouvelle adaptation cinématographique du roman de 1932 de Vladimir Nabokov, Rire dans la nuit (Laughter in the Dark), pour l’actrice

« C’est un grand livre et ça va être une Saint-Valentin au cinéma, je vais le faire comme un film noir », a-t-il expliqué au podcast The Ringer ’s The Watch.

Rire dans la nuit raconte l’histoire d’Albert Albinus, critique d’art marié et d’âge mûr qui entretient une liaison avec Margot Peters, une actrice et mannequin en herbe de 17 ans qui travaille pour le cinéma local.