Ryan Murphy signe un « feel good movie » généreux et optimiste avec la comédie musicale « The Prom », disponible sur Netflix dès vendredi

Le choix de Caro: The Prom, comédie musicale sur Netflix

Des acteurs de Broadway viennent défendre une jeune lesbienne qui n’a pas le droit de venir avec son amoureuse au bal du lycée.

Meryl Streep et Nicole Kidman sont à la tête d’une pléiade de stars dans cette comédie musicale revigorante.

Ryan Murphy signe un « feel good movie » revigorant aux numéros musicaux sublimes.

Attention « feel good movie » sur Netflix ce vendredi ! La comédie musicale The Prom a d’abord connu un triomphe sur les planches de Broadway avant devenir de devenir un film vitaminé. Meryl Streep, Nicole Kidman et James Corden incarnent des acteurs en mal de publicité qui se mobilisent pour aider une jeune lesbienne bannie du bal de son lycée parce qu’elle a voulu s’y rendre avec sa petite amie.

Après avoir vu #TheProm : grosse envie d’écouter les chansons en boucle (mais faut attendre le 11 décembre...) et de crier mon amour pour les comédies musicales sur les toits. pic.twitter.com/IHr1pVSJYT — Marine Langlois (@marineIanglois) December 3, 2020

« J’ai vu le show en 2019 et je me suis senti chez moi, expliquait Ryan Murphy à l’occasion d’une conférence de presse virtuelle qui réunissait l’équipe de The Prom fin novembre. Cette comédie musicale retrouve le charme des shows de Broadway traditionnels tout en disant des choses importantes pour notre époque. On a besoin de l’optimisme qu’apporte un film comme celui-ci aujourd’hui. » Les émotions se succèdent quand la jeune Alyssa (jouée la talentueuse débutante Jo Ellen Pellman) est humiliée par le conseil des parents d’élèves mené la mère de son amoureuse (une Kerry Washington qu’on adore détester en maman raide dans ses convictions puritaines).

Et bien dansez maintenant

Il n’y a pas un gramme de prêchi-prêcha dans The Prom qui laisse la part belle à des numéros musicaux galvanisants. Voir Meryl Streep défendre les couleurs de sa protégée en musique dans le préau du lycée, James Corden relooker la jeune fille en chanson et Nicole Kidman lui remonter le moral sur une chorégraphie sensuelle fait effet d’antidépresseur. « Quels que soient vos soucis, voir des gens danser et chanter apporte un soulagement immédiat, estime Meryl Streep. Ce musical est conçu pour faire sourire. » La pièce originale, plus crue, a même été adoucie pour que toute la famille puisse voir le film.

Une colonie de vacances

Toutes et tous ont travaillé comme des brutes pour atteindre la perfection dans le chant et la danse en tirant le meilleur parti de six semaines de répétitions. « C’était un peu comme une colonie de vacances où les liens se sont créés et où tout le monde se soutenait », se souvient Ryan Murphy. Cette complicité apparaît de façon éclatante à l’écran. C’est l’un des charmes de The Prom que d’être inclusif à tous les sens du terme. Le spectateur se sent accepté dans ce monde qui célèbre l’amour et l’amitié avec une générosité débordante. « Je suis fier d’avoir pu convaincre ces actrices et ces acteurs d’accepter mon invitation à danser », reconnaît Ryan Murphy. Le spectateur sort revigoré du bal de The Prom.