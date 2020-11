L'actrice Isabelle Huppert. — KIKA Press/Cover Images/SIPA

Isabelle Huppert dans les 25 meilleurs acteurs et actrices du 21e siècle. Comme le rapporte le Huffington Post, le New York Times a établi son classement de fin d’année, et a hissé la comédienne française à la deuxième place. Selon l’un des journalistes du quotidien, elle « est une virtuose dans l’ambiguïté, qui brouille les codes habituels sur la vulnérabilité féminine et l’affirmation de soi féministe ».

De même, sa capacité de passer « sans effort des larmes aux cris, des histoires les plus simples aux plus glorieuses » a également été salué. Autre française sélectionnée, Catherine Deneuve arrive quant à elle à la 21e place de ce classement du New York Times.

Denzel Washington meilleur acteur

Isabelle Huppert se retrouve donc juste derrière Denzel Washington, sacré meilleur acteur de ce classement, décrit comme « un géant qui est aussi un artisan subtil et sensible, avec une formation théâtrale à l’ancienne et la présence éclatante d’une star de cinéma », rapporte BFMTV. Parmi les dix meilleurs acteurs et actrices se trouvent : Daniel Day-Lewis (3e), Keanu Reeves (4e), Nicole Kidman (5e), Song Kang Ho (6e), Toni Servillo (7e), Zhao Tao (8e), Viola Davis (9e) et Saoirse Ronan (10e).