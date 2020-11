Les Tuche, unis pour le meilleur et pour les frites — FRANCOIS LEFEBVRE

Cette année, on fêtera Noël juste après la Chandeleur. Enfin, ce sera au moins le cas à Bouzolles, le village dans lequel vivent les Tuche. La famille était censée faire son grand retour au cinéma cette année avec le quatrième volet de ses aventures, mais les fans devront prendre leur mal en patience. Initialement prévue pour le 9 décembre, puis décalée au 16 décembre, la date de sortie des Tuche 4 est désormais reportée au 3 février 2021.

Un retard qui tombe mal pour le long-métrage dont l’intrigue se déroule à la période de Noël. Dans ce nouveau film, Jeff Tuche quitte l’Elysée (oui, oui, il était devenu président de la République, souvenez-vous) pour revenir à Bouzolles. Pendant un repas qui sent bon la bûche et les marrons chauds, le patriarche se fâche avec son beau-frère, Jean-Yves, promu directeur d’un entrepôt Magazone, géant américain du commerce en ligne. Sauf que Jeff, lui, préfère la tradition de la lettre envoyée au Père Noël. Cette querelle familiale va alors se transformer en une énorme confrontation entre Jeff Tuche et un géant de l’Internet.

L’annonce du report de la sortie de ce quatrième opus intervient alors que les salles de cinéma sont toujours fermées en raison de la crise du Covid-19. Les enjeux autour des Tuche 4 sont grands, tant la saga est un carton au box-office. Sortis en 2011, 2016 et 2018, les trois premiers volets avaient respectivement comptabilisé 1,5 million, 4,6 millions et 5,7 millions d’entrées.