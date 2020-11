COCORICO « Jamais je n’aurais imaginé que Dalida fasse partie de ce film mythique 007. Elle aurait été touchée et ravie », commente le frère de Dalida

La chanteuse Dalida — BENAROCH/SIPA

Mourir peut attendre a une petite surprise pour les fans de Dalida. Une scène du prochain James Bond comprendra la chanson Dans la ville endormie, écrite par William Sheller. C’est ce qu’a révélé Orlando, le frère de Dalida à la radio RTL.

« Il faut dire la vérité : jamais je n'aurais imaginé que Dalida fasse partie de ce film mythique 007. Elle aurait été touchée et ravie », commente le frère de Dalida. On apprend aussi dans l’émission RTL Soir que la chanson sera employée 2 à 3 minutes et que la scène se passe en France.

Une chanson assez confidentielle

Le choix de Dans la ville endormie a surpris ce proche de Dalida. « Cette chanson qui est très belle, à l'époque quand elle est sortie (1968, ndlr), n'a pas été un grand succès. Ce qui veut dire que le metteur en scène ou la production, je ne sais pas, a dû se pencher sur le répertoire de Dalida pour la dénicher. »

En attendant, vous pouvez réécouter le titre en cliquant ci-dessous, qui va si bien à James Bond, trouvons-nous.