Christopher Nolan s’inquiète pour l’avenir des films au cinéma

Christopher Nolan dirige John David Washington sur «Tenet» — Warner Bros France/Melinda Sue Gordon

Avec près de 350 millions de dollars de box-office mondial, Tenet est un petit succès à la fois pour le réalisateur Christopher Nolan et pour le studio Warner Bros. On est loin d’un Inception et ses 850 millions, et sur le sol américain, ce score ne représente que 28 % de celui de Dunkirk et 18 % de celui d’Inception, toujours, référence du cinéma de Nolan – hors Batman. Pourtant le cinéaste se dit ravi dans une interview donnée au Los Angeles Times, à l’occasion de la sortie du livre The Nolan Variations de Tom Shone. Même s’il a peur que les studios n’en tirent les mauvaises conclusions.

« Aller au cinéma fait partie de la vie »

« Plutôt que de regarder où le film a bien marché et comment cela peut leur fournir des revenus dont ils ont bien besoin, ils se focalisent sur le fait que les résultats n’étaient pas à la hauteur de leurs attentes d’avant la crise du Covid, explique-t-il. Ils l’utilisent comme argument pour accuser les salles de cinéma d’être responsables de toutes les pertes liées à la pandémie, au lieu de prendre les choses en main et de s’adapter, ou de reconstruire le modèle et le business. Je crois qu’aller au cinéma fait partie de la vie, comme aller au restaurant. Mais en ce moment, tout le monde doit s’adapter à une nouvelle réalité. »

Concernant l’avenir, il est témoin de « l’accélération de tendances existantes », les plateformes de streaming pour ne pas les citer, mais il ajoute que « cette théorie ignore la réalité de 2019, la plus grosse année pour les films au cinéma de toute l’Histoire. Le nombre d’entrées était énorme. Donc pour moi, la question est : dans quelle nouvelle réalité vivons-nous ? » Et la toupie, elle continue de tourner ou elle tombe ?