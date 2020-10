« Stardust », le biopic sur David Bowie, se dévoile dans une bande-annonce

Le chanteur David Bowie — STEPHEN LAWRENCE / FERRARI / VISUAL Press Agency

Après Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, Elton John dans Rocketman, c’est au tour de David Bowie d’avoir son biopic. IFC Films a dévoilé ce mercredi la bande-annonce de Stardust, le biopic consacré à l’icône britannique.

Ce film, produit par Paul Van Carter, réalisé par Gabriel Range (I Am Slave) et écrit par Christopher Bell (The Last Czars), se concentre sur les débuts de la carrière de l’icône pop​. La trame se concentre tout particulièrement sur la transformation de David Bowie en Ziggy Stardust au début des années 1970.

Cette bande-annonce un peu tristoune ne fait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux, d’aucuns ne trouvent aucune ressemblance entre l’icône à la ville et la transformation de Johnny Flynn, d’autres rappellent que le fils de l’artiste, le réalisateur Duncan Jones, a bien précisé sur Twitter que ce film se faisait sans l’accord de la famille et que la production n’obtiendrait pas les droits pour utiliser sa musique. Le film sortira le 25 novembre aux Etats-Unis en VOD, pas de date de sortie en France, qui vient de refermer les salles de cinéma pour au moins un mois.