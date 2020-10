Daniel Craig sera James Bond une dernière fois dans « Mourir peut attendre » — 2020 NBCUniversal Media, LLC

Henry Cavill ? Tom Hardy ? Quelqu’un d’autre encore ? On ne connaît toujours pas le nom de l’acteur qui prendra la place de Daniel Craig dans la suite des aventures de James Bond, et le mystère devrait rester entier pendant encore un bon moment, à en croire Barbara Broccoli, la productrice de la franchise. Selon elle, Mourir peut attendre, le prochain opus, doit avoir le temps de vivre avant d’évoquer sa succession.

« On ne peut aimer qu’une seule personne à la fois. Une fois que le film sera sorti, que du temps aura passé, on commencera à réfléchir à l’avenir. Mais pour l’instant, on ne peut pas penser à quelqu’un d’autre que Daniel », a confié la productrice au magazine Total Film.

« Nous trouverons la bonne personne »

Une chose est sûre : le prochain 007 ne ressemblera pas à Daniel Craig. « C’est ce qui est si excitant et amusant avec cette franchise : le personnage évolue. Finalement, quand on aura à y réfléchir, nous trouverons la bonne personne », a ajouté Barbara Broccoli.

En attendant d’en savoir plus sur la nouvelle ère de James Bond, Daniel Craig incarnera l’espion des services secrets britanniques pour une cinquième et dernière fois dans Mourir peut attendre. La sortie du film, prévue pour le mois de novembre, a finalement été repoussée au printemps 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.