Les Trolls sont doublement de retour.

Ils vivent de nouvelles aventures musicales en salles dans le film « Tournée mondiale ».

Ils sont aussi à l’honneur d’une exposition qui célèbre les 25 ans du studio Dreamworks au musée Artludique à Paris.

L’univers bariolé des petits lutins musiciens est de retour dans Trolls 2 - Tournée mondiale de Walt Dohrn et David P. Smith où une « trollette » adepte du hard rock a décidé de supprimer tous les autres genres musicaux au grand dam de ses congénères. Une belle occasion de célébrer en musique et en couleurs le quart de siècle du studio Dreamworks comme le fait la superbe exposition Art ludique «hors les murs» du 14 octobre au 8 novembre à Paris.

« Ce qui différencie les studios Dreamworks des autres est qu’ils n’ont pas un seul style. Chaque film a son imagerie propre très reconnaissable qui varie selon les histoires racontées », explique Jean-Jacques Launier, directeur de l’exposition avec son épouse Diane. Parmi les deux cents œuvres qu’ils ont réunies couvrant les productions Dreamworks depuis la création du studio 1994, les Trolls sont tout autant à l’honneur que Shrek ou Kung-Fu Panda.

Jean-Jacques Launier présente la magnifique exposition @ArtLudique célébrant les 25 ans de @Dreamworks qui ouvre ce mercredi en connexion avec la sortie de #trolls2 pic.twitter.com/ECb50hijs1 — Vié Caroline (@Caroklouk) October 12, 2020

Des légendes réinventées

« Dreamworks réinterprète des légendes classiques à sa façon ce qui est le cas notamment pour Trolls. Plus personne ne peut envisager ces créatures de la même, façon après avoir vu les films » insiste Jean-Jacques Launier. Les personnages danois apparemment simplistes ont trouvé une nouvelle jeunesse et un look d’enfer grâce aux deux films qui les ont fait vibrer au son du rock’n’roll. « La force des artistes de Dreamworks est d’avoir créé une vision totalement originale qui tient presque de l’installation artistique tant elle est variée. » Adultes comme enfants peuvent se laisser séduire par cet univers vitaminé.

Des « scrapbooks » sublimes

« Je suis particulièrement fier que nous puissions montrer des œuvres originales comme des « scrapbooks » fabriqués spécialement pour Trolls. Ils permettent de voir l’incroyable génie créatif d’un studio qui se réinvente constamment en n’hésitant pas à jouer sur différentes matières et textures, » insiste Jean-Jacques Launier. Créés par Priscilla Wong, ces livres brodés en tissus et feutrine revenant sur la légende des héros du film font partie des plus belles pièces d’une exposition riche en œuvres superbes et en interviews filmées passionnantes révélant les secrets des Trolls et des autres stars de Dreamworks. Il serait d’autant plus dommage de s’en priver que l’entrée est gratuite et que les dispositions sanitaires sont scrupuleusement respectées.